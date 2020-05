Alcalde de Los Ángeles aclara que no serán tres meses más de cuarentena

COVID-19 Response Update from Mayor Garcetti, May 13

Join me live for new rules for face coverings, and updates and clarification on our Safer at Home order and how we will continue to gradually take steps forward.Closed captioning available at http://LACityView.org/Live.––––––––––––––––––––––––––––––––––––Únase en vivo para más información sobre las nuevas reglas con las coberturas faciales y actualizaciones y ajustes hacia nuestra orden Más Protegidos en Casa y también cómo estaremos avanzando de esta crisis gradualmente.

