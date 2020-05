Alto a los rumores: Se revela la verdadera causa de muerte del papá de Paul Aguilar

Se decía que Nicolás Aguilar había fallecido por coronavirus

El pasado 12 de mayo, el América dio a conocer a través de sus redes sociales, el lamentable fallecimiento de Nicolás Aguilar, padre Paul Aguilar, lateral y actual capitán de las Águilas.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Nicolás Aguilar Ramírez, padre de nuestro capitán, Paul Aguilar. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares.

Q. E. P. D.#FuerzaPaul pic.twitter.com/fpmPbjDLrq — Club América (@ClubAmerica) May 12, 2020

Al conocer la noticia, se empezó a especular que el deceso del padre de Aguilar se debió al coronavirus. Sin embargo, de acuerdo a El Francotirador, columnista de Récord, el covid-19 no tuvo nada que ver y Nicolás Aguilar murió de una enfermedad crónica que lo aquejaba desde tiempo atrás.

La información más 🔥 la tiene el @franco_record 👉Papá de Paul Aguilar no murió por Covid-19 👉Sufrieron por el 'fuchi'; Pardo no gusta 👉Falsa alarma de contagio en Sevilla 👉Les falla el goya 👉Ya casi queda la Expansión https://t.co/8moW99VLuA pic.twitter.com/ryZ11K4i3P — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 14, 2020

“Pues en estos tiempos donde la pandemia del covid-19 ha dejado desgracias y muchas especulaciones, no faltó el vivo que insinuó que don Nicolás murió por el virus y que Paul estaba infectado, pero de una vez lo aclaro: perdió la batalla con una enfermedad crónica que arrastraba y ya, no entraré en detalles, simplemente que no se esparzan mentiras. El jugador americanista se encuentra en perfecto estado de salud”, escribió el columnista este jueves.

Que en paz descanse Nicolás Aguilar.