!Cuidado! Llegaron los venenosos “dragones azules” a playas de Texas

CORPUS CHRISTI – Estamos atravesando tiempos raros. Primero la situación de la pandemia COVID-19, luego los “avispones asesinos” y ahora resulta que “dragones azules” venenosos han llegado a las playas de Texas.

Glaucus atlanticus, conocidos como dragones azules, aparecieron en el parque Nacional Padre Island Seashore de Texas, según informó el parque en su página de Facebook.

Have you seen this creature!? Blue sea dragons are washing up on Padre Island National Seashore in Texas! They are rare to find on beaches, but you never know! If you see some please help my lab by reporting them on @inaturalist! #DailyJelly pic.twitter.com/7LPtyi1Us9

— Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) May 13, 2020