Hombres roban y destruyen una tienda ante las cámaras de vigilancia; al final le apuntan una pistola al encargado

HOUSTON – La Policía de Houston pide la ayuda de la comunidad para identificar varios hombres que ingresaron a una tienda para causar daños y agredir al encargado del lugar.

Los sospechosos han sido acusados de asalto agravado con un arma mortal por el incidente que fue captado en video el pasado 3 e mayo a eso de las 6:30 p.m. en una gasolinera Chevron ubicada en la cuadra 9200 del periférico North Loop Este.

Police need your help to catch these robbers responsible for mayhem in a Chevron. PLEASE SHARE! PLEASE RT! Anyone with information is asked to call @CrimeStopHOU or @hpdrobbery. Read more here -> /abc13.com/6174907. #abc13 #hounews pic.twitter.com/ukRa9I9Rd4

— Steve Campion (@SteveABC13) May 12, 2020