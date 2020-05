¡Qué falta de respeto! Captan en video a una mujer de Texas pasando por encima de tumbas de veteranos en su camioneta

HOUSTON – El domingo aviones del Museo Lone Star Flight realizaron un sobrevuelo por los cielos de Houston para conmemorar el aniversario 75 del final de La Segunda Guerra Mundial en Europa.

En el Cementerio Veterans Memorial de Houston ubicado en el noreoste de la ciudad se reunieron muchas personas para presenciar el sobrevuelo. Llegaron tantos autos que el lugar se llenó y se armó un tremendo tráfico en las instalaciones y a sus alrededores.

Driver runs amok and runs over graves at Houston National Cemetery today during flyover event. Meet the young woman who protected her grandfather’s grave at 10- #abc13 pic.twitter.com/o6mb3f7Sj5

— Deborah Wrigley (@wrigleyABC13) May 11, 2020