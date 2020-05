Inmigrantes sin documentados pueden solicitar la ayuda financiera a partir del lunes

Los trabajadores pueden registrarse por teléfono y los fondos estarán disponibles hasta que se terminen.

El Departamento se Servicios Sociales de California (CDSS) anunció que la ayuda económica para indocumentados comenzará a partir del lunes 18 de mayo mediante el programa Disaster Relief Assistance for Immigrants Project (DRAI).

Esta ayuda llega después que el gobernador Gavin Newsom anunciara en abril la asistencia de ayuda por desastre financiada por el estado para adultos indocumentados que no son elegibles para otras formas de asistencia, como la asistencia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) ni beneficios de desempleo por la pandemia debido a su estado migratorio.

Un adulto indocumentado que califica puede recibir $500 en asistencia directa, con un máximo de $1,000 en asistencia por hogar. Desde el anuncio muchos indocumentados han estado al pendiente para poder solicitar en cuanto se abra el periodo de solicitud.

Entre ellos está la señora Magdalena, de 47 años, quien es indocumentada y se identifica como una trabajadora esencial ya que hasta hace poco laboraba confeccionando cubrebocas en una fábrica de coser.

“Pero ya llevo una semana sin trabajar porque mi mamá, de 74 años, se puso enferma y no sabemos si es del coronavirus”, dijo Magdalena, quien prefirió no dar su apellido por seguridad. “Mi hija ya la llevó el lunes a la clínica, pero no le quisieron hacer el examen [del coronavirus]”.

Magdalena dijo que la semana perdida de trabajo la atrasa en sus pagos y si recibiera la ayuda del gobierno estatal podría cerrar la brecha de esta falta de ingresos para su familia de cuatro miembros.

“Ya tomé información de CHIRLA y dijeron que lo podemos hacer por teléfono”, indicó Magdalena. “Esto me ayudaría para pagar la renta”.

Otro posible beneficiado es el señor Julio Peralta, quien es padre soltero de un adolescente de 16 años y una niña de 12, quien tiene una condición de espina bífida.

Peralta expresó que ni él ni sus hijos tienen documentos legales en el país ya que llegaron hace cinco años a Los Ángeles, de Guatemala, con la esperanza de obtener una cura para su hija mejor.

“Pero ahorita con la pandemia ya me atrasé en mis pagos de la renta de abril y mayo”, dijo Peralta quien no esta trabajando.

El inmigrante guatemalteco indicó que, de recibir la ayuda financiera del gobierno, él ocuparía el dinero para poder buscar un lugar donde vivir en Los Ángeles ya que su hija esta recibiendo tratamiento en el hospital de niños de Los Ángeles (CHLA).

“Pero no se como se aplica”, indicó Peralta.

El proceso de solicitar la ayuda

Unai Montes-Irueste, director de comunicaciones con la organización United Ways California, entidad que ha apoyado económicamente a indocumentados sin cuentas bancarias durante la pandemia, dijo que es importante que los interesados sepan a donde acudir para obtener la ayuda y evitar ser estafados.

Los $75 millones del gobierno estatal serán repartidos a 12 organizaciones por todo California mediante CDSS. Adicionalmente el gobernador ofreció $50 millones provenientes de la filantropía, los cuales serán supervisados mediante la organización Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees (GCIR).

Sin embargo, de esta segunda parte, hasta el jueves solo se han colectado $13 millones mediante la página creada para recaudar los fondos immigrantfundca.org.

Y aunque los números puedan parecer grandes, Irueste dijo que los californianos indocumentados beneficiados serán muy pocos.

“En el mejor de los casos estos fondos llegarían a una de cada 10 personas que necesitan ayuda”, dijo Irueste.

Las organizaciones fueron seleccionadas entre los contratistas de Financiación de Servicios de Inmigración (ISF) que tienen acuerdos existentes con CDSS y son de buena reputación.

CDSS también seleccionó organizaciones sin fines de lucro que tienen la capacidad de proporcionar un alto volumen de servicios de asistencia de aplicaciones para poblaciones indocumentadas en ubicaciones geográficas específicas.

Los interesados deben contactar a su organización local. Las solicitudes estarán disponibles en cada región hasta que se agoten los fondos de cada región y las solicitudes se aceptarán por orden de llegada.

Elegibilidad

Para solicitar el apoyo, el interesado debe ser indocumentado, mayor de 18 años, no haber sido elegible para asistencia federal relacionada con COVID-19, como el cheque de estimulo federal o beneficios de desempleo y demostrar que ha enfrentado dificultades como resultado del COVID-19.

Las organizaciones verificarán los documentos del solicitante para asegurarse que coincidan con la información proporcionada y tomarán las decisiones finales de aprobación de la solicitud.

La financiación es limitada y no es garantizada a todos los solicitantes.

Para saber cual organización es la que le corresponde de acuerdo al área donde vive puede verificar en la siguiente lista:

Organizaciones adonde los inmigrantes pueden registrarse:

En el Norte de California:

California Human Development Corporation

(707) 228-1338 www.californiahumandevelopment.org/

Cubriendo los condados de Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Del Norte, El Dorado, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma Tehama, Trinity

En el área de la Bahía:

Catholic Charities of California

Alameda y Contra Costa: http://www.cceb.org

Marín, San Francisco, San Mateo: http://www.catholiccharitiessf.org/

Santa Clara: http://www.catholiccharitiesscc.org/

En la Costa Central:

Mixteco/Indígena Community Organizing Project

www.mixteco.org/drai/3

Santa Barbara: (805) 519-7776

Ventura: (805) 519-7774

Community Action Board Santa Cruz

(800) 228-6820 http://www.cabinc.org/

Cubriendo Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Cruz

En el Valle Central:

United Farm Workers Foundation (UFWF)

(877) 527-6660 http://www.ufwfoundation.org

Cubriendo Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, Tulare y Mono

California Rural Legal Assistance Foundation (CRLAF)

(877) 557-0521 www.crlaf.org/drai

Cubriendo Mariposa, Sacramento, San Joaquin, Stanislaus, Sutter, Tuolumne Yolo y Yuba

En Los Ángeles:

Orange Asian Americans Advancing Justice

(213) 241-8880 http://www.advancingjustice-la.org

En Los Ángeles y Orange

Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA)

(213) 201-8700 http://www.chirla.org

Los Ángeles Central American Resource Center (CARECEN)

(213) 315-2659 https://www.carecenla.org/drai?locale=en

En el Inland Empire:

San Bernardino Community Service Center

(888) 444-0170, (909) 521-7535 http://www.sbcscinc.org

Cubriendo Inyo, Riverside, San Bernardino

TODEC Legal Center Perris

(888) 863-3291 http://www.TODEC.org

Cubriendo Inyo, Riverside, San Bernardino

En San Diego:

Imperial, San Diego

Jewish Family Service of San Diego

Imperial County: 760-206-3242

San Diego County: 858-206-8281