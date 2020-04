California dará $500 dólares de ayuda por coronavirus a 150,000 inmigrantes indocumentados

Los cheques del estado empezarán a repartirse en mayo

Como ayuda económica por el impacto causado por la pandemia del coronavirus, el gobierno de California dará $500 dólares a 150,000 inmigrantes indocumentados adultos que fueron excluidos del paquete de estímulo fiscal que aprobó el Congreso de Estados Unidos y que no recibirán ese cheque de $1,200 dólares ni el pago del seguro de desempleo.

California se convierte en el primer estado en ofrecer este tipo de ayuda a los indocumentados luego de que el gobierno federal no los considerada a pesar de que pagan impuestos.

El gobernador Gavin Newsom anunció el miércoles que ha destinado $75 millones de dólares del presupuesto para crear el Fondo de Ayuda por Desastres para Inmigrantes.

Newsom reconoció el importante papel que juegan los indocumentados como trabajadores esenciales durante la pandemia y en un estado donde representan el 10% de la fuerza laboral, quienes tan sólo el año pasado contribuyeron con más de $2,500 millones de dólares en pago de impuestos a nivel estatal y en los municipios.

“Sentimos un profundo sentimiento de gratitud por las personas que a pesar del miedo a la deportación continúan realizando su trabajo para cubrir las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos”, dijo Newsom.

El Fondo de Ayuda por Desastres para Inmigrantes se le sumarían otros $50 millones de dólares para ayudar a otros 100,000 indocumentados, dinero que sería aportado por fundaciones privadas como Emerson Collective, Blue Shield of California Foundation, The California Endowment, James Irvine Foundation, The Chan Zuckerberg Initiative y otros donadores anónimos.