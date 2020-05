Locos por Michael Jordan: alguien pagará más de $200 mil dólares por los ténis que usó en 1985

No cabe duda que la serie The Last Dance le ha dado un nuevo valor a la figura de Michael Jordan para las nuevas generaciones. Su instinto ganador, su curiosa vida personal y por supuesto, sus Air Jordan.

Really smart timing and marketing by @Sothebys to auction MJ's sneaks #LastDance https://t.co/s3L4LA0krN

Los tenis de basquetbol más vendidos, pero sobre todo, los más deseados son fabricados por Nike desde 1985 y se han convertido en un icono de la cultura popular en todo el mundo.

Ahora, en un nuevo capítulo de Locos por Michael Jordan, la casa Sotheby’s, una de las más prestigiosas mundo, puso en subasta un par de Air Jordan que calculaba vender entre $120,000 y $150,000 dólares; pero a menos de cuatro días del cierre, el precio del mejor postor ya supera los 190.000 dólares.

Estos tenis fueron utilizados en varios juegos por Jordan en la temporada de 1985 y tienen su firma acompañada del certificado de autenticidad que los convierte en uno de los objetos de memorabilia deportiva más deseado y costoso del mundo.

JUST IN: A new record has been set for the price of game-worn basketball sneakers. The current high bid for the game-used Air Jordan I’s at @Sothebys is now $200K with buyer’s premium.

There are six days left in the auction. pic.twitter.com/ReZCjFIsPW

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 11, 2020