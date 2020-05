Perros salvajes matan a una médica en Georgia

Una jauría de perros salvajes acabó con la vida de una médica en Georgia.

Según la agencia AP, agentes de la Policía de Lyons hallaron muerta a la doctora Nancy Shaw a las 3:00 a.m. a un costado de una vía el pasado 11 de mayo.

El auto de la médica fue hallado encendido y con las puertas abiertas. Al hacer una revisión al área encontraron a Shaw tendida en el piso. Su cuerpo tenía muestras de mordiscos.

Georgia doctor was killed by a pack of wild dogs: cops https://t.co/0Y0WGM88XV pic.twitter.com/aCFBxPy3EW

— New York Post (@nypost) May 12, 2020