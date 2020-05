Podrían cerrar algunas calles para el disfrute de las familias este fin de semana en L.A.

Como “Calles friendly” definió el concejal Mike Bonin la medida anunciada por el alcalde Eric Garcetti de permitir algunos cierres especiales en las calles de la ciudad en ciertos vecindarios.

Según el concejal, el alcalde Garcetti afirmó que los vecindarios interesados en realizar cierres de calles podrán hacerlo en coordinación con la administración de la ciudad para reducir la cantidad de vehículos en algunos vecindarios y brindarles más espacios a los ciudadanos.

“Tendremos más detalles en los próximos días. Estoy agradecido que el alcalde apoya esta iniciativa y espero que pase en las comunidades que lo han estado pidiendo como en West L.A. o Mariana del Rey”, afirmó Bonin.

Tonight @MayorOfLA announced that, starting this weekend, interested neighborhoods can work w/ the city to limit vehicle traffic on local roads, allowing families to get outside & enjoy their communities on foot on bike while practicing safe physical distancing. 2/4

— Mike Bonin-Official (@MikeBoninLA) May 14, 2020