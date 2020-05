¿Será? El primo de Messi asegura que jugaría en Argentina “si no fuera por a inseguridad”

Max Biancucchi asegura que el arraigo de Leo por Argentina va más allá de lo que entiende el público

Maximiliano Biancucchi, ex futbolista y primo de Lionel Messi, dijo que “si no fuera por la inseguridad que vive el país” el delantero del Barcelona jugaría en Argentina.

Messi jugaría en Argentina "si no fuera por la inseguridad" El exfutbolista Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, dijo este miércoles que "si no fuera por la inseguridad que vive el país" el delantero del Barcelona jugaría en Argentina. pic.twitter.com/bBpiGkIJhY — ACCIÓN Y DEPORTE (@AccionYDeporte) May 14, 2020

“El arraigo que él tiene con Argentina es un arraigo y un amor que la gente no lo termina de entender. Siempre se lo tilda de español. Es muy argentino, a su manera. Pasa sus vacaciones acá, se casó en Rosario. Si no fuera por la inseguridad que vive el país yo me animo a decir que no tendría ninguna duda de que él va a jugar en Argentina”, dijo Biancucchi en diálogo con Radio Club Octubre.

Biancucchi enfatizó en que esta es una opinión exclusivamente suya. “Es para mí, esto no lo hablé con él, pero el tema de la inseguridad puede afectarlo a la hora de volver”, añadió.

El exfutbolista, ahora agente de jugadores, dijo que su “sueño” es ver Messi con la camiseta de Newell’s Old Boys, pero consideró “complicado” que eso ocurra.