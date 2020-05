‘El 90% de las llamadas por violencia contra las mujeres son falsas’: AMLO; reaccionan feministas

Las declaraciones del presidente de México destan las críticas de colectivos feministas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a minimizar el problema de la violencia hacia las mujeres al asegurar que el 90% de las llamadas de auxilio por parte de ellas son falsas.

“No quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de las llamadas que se registran por violencia contra las mujeres son falsas”, aseguró el mandatario.

“Está demostrado”, dijo sin agregar más detalles para confirmar su afirmación.

López Obrador sostuvo que el confinamiento no ha sido la razón por la cual se se han disparado los casos de violencia doméstica.

“Eso puede ser que suceda en otros país”, pues no existe “esta tradición, esta cultura”, dijo en su conferencia mañanera.

A pesar de sus afirmaciones, señaló que siempre ha estado en contra de la violencia de género.

“Eso debe quedar muy claro, (lo hacemos) por razones humanitarias. Si fuésemos conservadores no nos importaría el tema, pero venimos de una lucha social de años en defensa de los pobres, de los desvalidos, de las mujeres”.

🚨Sr. presidente @lopezobrador_,medios de comunicación, opinión pública:los datos NO son falsos,cientos de familias están en los Refugios protegiéndose 🆘¡No ver las violencias dejan feminicidios!#NosotrasTenemosOtrosDatos #NosotrasSiTeCreemos#VivasNosQueremos pic.twitter.com/ROLDFxFZa2 — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) May 15, 2020

‘Contradice los datos de su gobierno’

Los registros de violencia hacia las mujeres durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha sido un tema relevante y preocupante para las organizaciones civiles.

La Red Nacional de Refugios para mujeres en peligro han registrado un fenómeno nuevo estos días de confinamiento para evitar contagios por coronavirus.

El 19% de las solicitudes de alojamiento en estos centros las están gestionando familiares, amigos en incluso los hijos de las maltratadas ante la imposibilidad de que ellas salgan a denunciar o por miedo a hacerlo por teléfono frente a su agresor.

“Nos contactan para sacarlas de sus viviendas y les damos seguridad en ese traslado. El presidente no está entendiendo nada. Me da igual si son 10 o 20 las que están peligro, hay que actuar, ¿a qué espera?”, señaló la directora de esta red de refugios, Wendy Figueroa, en una entrevista con el diario español El País.

“El presidente está contradiciendo los datos de su Gobierno, exigimos que aclaren esto, que se pronuncien la Secretaría de Gobernación y el Instituto de las Mujeres”, pide Figueroa.