Estados Unidos ya tiene bandera para su Fuerza Espacial

La bandera de la nueva rama militar del país fue presentada el viernes 15 de mayo durante una ceremonia en la Oficina Oval, en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump observó cómo se desplegaba la bandera y la designó la bandera oficial de la Fuerza Espacial.

Today I was presented with the brand new @SpaceForceDoD flag in the Oval Office. I will take Great Pride in displaying it at the @WhiteHouse! pic.twitter.com/S29tBFYlQY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2020