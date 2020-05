¿Me negarían ciudadanía por pasar seis meses fuera de EEUU por coronavirus?

Los residentes permanentes atrapados en otros países, temen que cuando soliciten la naturalización, no califiquen

El mayor miedo de María Peña, atrapada en Perú a causa del coronavirus, es que su estancia sobrepase los seis meses, y le afecte en su proceso para naturalizarse estadounidense.

Uno de los requisitos para la ciudadanía es no pasar más de seis meses fuera del país en un periodo de cinco años.

“Me da un poquito de temor que toda esa gestión se vaya al agua”, dice María quien calificará para hacer ciudadana en el año 2022.

Ella viajó a Perú el 27 de enero para hacerse una revisión médica y pasar algunos meses con su familia, pero la crisis de salud generada por el COVID-19, amenaza con impedir su regreso planeado para el 15 de junio a Los Ángeles.

Desconoce si para esa fecha, se permitirán ya los vuelos comerciales, ya que la cuarentena y la reapertura de aeropuertos se pospone una y otra vez en Perú.

“No sé si vaya a ver un poquito de consideración para los residentes permanentes como yo, tomando en cuenta la epidemia, y que están cerrados los aeropuertos en Perú”, dice María quien se encuentra muy desesperada por la incertidumbre de no saber si podrá regresar y si eso sea un factor en contra para calificar para la ciudadanía.

La Opinión consultó al abogado de migración, Alex Gálvez sobre la probabilidad de que los residentes permanentes que se encuentran varados en otros países, se vean afectados en su futuro proceso de naturalización, debido a que se han visto obligados a permanecer varios meses fuera de EEUU por la pandemia.

“Para calificar para la ciudadanía, se suman todos los viajes de los últimos cinco años. No pueden haber estado más de dos años y medio fuera ni seis meses sólidos, de una sola vez”, precisa.

Sin embargo, el experto en leyes migratorias de EEUU, considera que las autoridades de migración tendrán que tomar en cuenta el coronavirus, y que la gente no regresó al país no porque no quisiera sino porque no tenía opciones de viaje.

“No creo que vayan a presentarse problemas, pero recomiendo que hagan un esfuerzo por ir a la Embajada o al consulado de EEUU del país donde se encuentren, y que notifiquen que no pueden regresar por falta de vuelos”.

Aconseja además que conserven documentos que prueben que viajaron y no pudieron retornar, como boletos de avión y avisos de cancelación de vuelo de las compañías. “Todo lo que ayude a probar por qué no pudieron regresar”.