Ozuna inicia la serie de conciertos #LatinosUnidos para ayudar a las comunidades latinas

View this post on Instagram

TODO ESO QUE DIJE JAJAAJJAJAJAA YA LOS AMO MAÑANA LOS VEO 😂😂😂😂😂🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷 LatinosUnidoS 7pm 7pm 7pm 7pm 7pm