VÍDEO: Un hombre casi muere arrollado por un tren

Las imágenes producen escalofríos, ya que muestran lo cerca que estuvo el hombre de perder la vida

Una cámara de vídeo captó el impactante momento en que un tren, que iba a gran velocidad, casi arrolla a un hombre.

Consiguió salvar la vida por escasos centímetros, después de que se abrió paso a través de las barreras en un paso a nivel en el norte de Londres.

Las imágenes de CCTV publicadas por la policía de transporte británica muestran al viandante ignorando las señales de espera y cruzando ilegalmente la pista, exponiéndose a posibles lesiones letales que le podrían haber arruinado la vida, solo para ahorrar unos segundos de su viaje

El vídeo comienza con las imágenes del hombre esforzándose por levantar la barrera. Con gran esfuerzo lo consigue y se abre paso. Con un comportamiento casi casual, mira a ambos lados antes de cruzar la pista.

Pero, cuando llega al borde del otro lado, nota que un tren que se acerca rápidamente se dirige en su dirección y acelera. El tren lo esquiva por poco.

El inspector Stephen Webster explicó a : “Este fue un incidente completamente innecesario y que requiere nuestra atención y una investigación en un momento en que los oficiales volcados en tratar todo lo relacionado sobre Covid-19, y ayudando a mantener seguro al público que viaja.

Las señales de advertencia, las barreras y las luces intermitentes están ahí por una razón. Algunos trenes viajan a alta velocidad, y uno que crees que está lejos en la distancia podría estar arrastrándote en segundos.

Este incidente podría haber sido un accidente grave, haciendo que este hombre no regresara a casa con sus seres queridos. No ignore las normas por una pequeña espera, otro tren no tarda en pasar tanto. No arriesgue su vida “, explicó según refleja The Standar.

Rebecca Crocker, gerente de seguridad comunitaria de Network Rail para Anglia, agregó: “Este fue un comportamiento imprudente en el que esta persona fácilmente podría haber perdido la vida. Solo un viaje o una caída y esto podría haber terminado de manera muy diferente”.

“Realmente no vale la pena correr un riesgo como este para ahorrar unos minutos”.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Seguridad del Transporte, casi cada 2 horas, una persona o vehículo es golpeado por un tren causando, en algunos casos, causando graves accidentes ferroviarios, informa Mcaleerlaw.