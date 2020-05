Alan Pulido se defiende de los que le llamaron “naco” por usar costosa mascarilla Louis Vuitton

Alan Pulido y Rodolfo Pizarro levantaron críticas en redes sociales luego de que ambos presumieron en Instagram sus costosas mascarillas Louis Vuitton, con las que se protegen del COVID-19 tras la vuelta a los entrenamientos de la MLS.

Los futbolistas del Sporting Kansas City e Inter Miami fueron tachados de “nacos” y de poco empáticos ante la emergencia, por lo que Alan Pulido salió en su defensa en medio de la polémica y en su cuenta de Twitter expresó que el artículo fue un regalo.

No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño 🤷🏻‍♂️😖🤢 saludos y DTB🙏🏻 https://t.co/RrLxskkhgj

— PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 15, 2020