Elon Musk se queda sin casa y vende siete de sus propiedades en 137 millones de dólares

El inventor sudafricano Elon Musk, de 48 años, cumplió su palabra y puso a la venta al menos siete de sus propiedades por 137 millones de dólares.

La venta se produce poco después de que del magnate anunciara que se iba a deshacer de todos sus bienes inmuebles.

“Estoy vendiendo casi todas las posesiones físicas. No seré dueño de ninguna casa”, escribió el 1 de mayo en su cuenta de Twitter.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

