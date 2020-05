LeBron James llevará escándalo de trampa de los Astros de Houston a las pantallas

El escándalo de la trampa por el robo de señales protagonizado por los Astros de Houston será llevado a las pantallas de los dispositivos móviles a través de una docuserie que será producida por la empresa de medios deportivos Uninterrupted Sports, propiedad de LeBron James, en sociedad con Quibi, la plataforma de contenido de corta duración recién creada.

La historia cuyo título provisional es “Lenguaje de Señas”, tiene como objetivo llevarle a los espectadores una perspectiva interna del escándalo que sacudió el mundo del béisbol y el deporte en general luego de darse a conocer que los Astros de Houston habían diseñado todo un esquema de robo de señales para obtener beneficios competitivos durante la temporada 2017, en la que resultaron campeones de la Serie Mundial.

LeBron James’ @uninterrupted bringing a docuseries on the Houston Astros cheating scandal, tentatively called “Sign Language” to @Quibi.

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 15, 2020