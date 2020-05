Las 4 mil millones de razones de las Ligas Mayores para tener temporada en 2020

En una semana que se ha tornado trascendental en el destino de la temporada 2020 de las Ligas Mayores por la presentación del plan de trabajo estructurado por parte de los dueños de los equipos y su entrega a la Asociación de Peloteros ligamayoristas, el comisionado Rob Manfred estimó que las pérdidas para las organizaciones de la ‘Gran Carpa’ en caso de que no hubiera campaña de béisbol rondaría los $4 mil millones de dólares.

“Francamente, los efectos económicos son devastadores para los clubes”, destacó Manfred en entrevista para CNN con Anderson Cooper. “Somos un gran negocio, pero somos un negocio de temporada y, por desgracia, esta crisis comenzó en el punto más bajo para nosotros en términos de ingresos. Aún no habíamos empezado y si no jugamos una temporada, las pérdidas para los propietarios podrían acercarse a los $4 mil millones de dólares”, agregó.

“All of our players would be tested multiple times a week” for coronavirus, MLB commissioner Rob Manfred says on the efforts to bring baseball back. “That testing would be supplemented less frequently by antibody testing as well.”#CNNTownHallhttps://t.co/zU95g1FwYr pic.twitter.com/J1MKyc5AJ0

— Anderson Cooper 360° (@AC360) May 15, 2020