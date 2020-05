Obama critica la respuesta al coronavirus: los líderes “ni siquiera fingen estar a cargo”

El ex presidente Barack Obama criticó la respuesta del gobierno federal al coronavirus con un golpe ligeramente velado a la Administración Trump durante su primer discurso virtual de graduación dedicado a 78 colegios y universidades históricamente negros (HBCU, por sus siglas en inglés), el sábado.

El segundo discurso de Obama dedicado a la graduación para todos los estudiantes de último año que se gradúen será trasmitido en vivo el sábado a las 8:00 pm EST en ABC, CBS, NBC y Fox.

“Más que nada, esta pandemia ha roto completamente el telón sobre la idea de que muchos de los responsables saben lo que están haciendo”, dijo Obama en su discurso. “Muchos de ellos ni siquiera fingen estar a cargo”.

“Si el mundo va a mejorar, dependerá de ustedes”, agregó.

Estos últimos comentarios podrían provocar más tensión entre Obama y el presidente Donald Trump.

Obama criticó previamente a la administración Trump la semana pasada, cuando llamó a su respuesta al COVID-19 “un desastre absolutamente caótico” durante una llamada privada con seguidores que anteriormente trabajaban para él.

En marzo, Trump culpó de la falta de pruebas de coronavirus del país a la administración anterior. También ha tratado de culpar a la administración de Obama por la falta de una vacuna.

Uno de los principales asesores de salud de Trump, el Dr. Anthony Fauci, rechazó la idea de que Obama era responsable de la falta de una vacuna durante una audiencia en el Senado esta semana.

Transmitido en línea, el discurso de Obama mencionó las circunstancias difíciles que se derivan de la pandemia que enfrentan los graduados, incluida la actual recesión económica.

Al dirigirse a los 78 HBCU del país, también hizo referencia a la desigualdad racial duradera en EEUU, al referirse al reciente asesinato de Ahmaud Arbery, un hombre negro al que supuestamente le dispararon dos hombres blancos en Georgia mientras corría. Aunque Arbery murió en febrero, los dos hombres presuntamente responsables no fueron arrestados hasta mayo, después de que un video que se dice que representa el tiroteo se volvió viral.

“Lo vemos en el impacto desproporcionado de COVID-19 en nuestras comunidades, tal como lo vemos cuando un hombre negro sale a correr, y algunas personas sienten que pueden detenerse y preguntarle y dispararle si no se somete a sus preguntas”, dijo Obama durante el discurso. “Una injusticia como esta no es nueva. Lo nuevo es que gran parte de su generación se ha dado cuenta del hecho de que el statu quo necesita ser reparado ”.

Congratulations to the HBCU Class of 2020! Michelle and I are so proud of you. As you set out to change the world, we’ll be the wind at your back. Can’t wait to see what you achieve. https://t.co/PCsjkJJTXi

— Barack Obama (@BarackObama) May 16, 2020