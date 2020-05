Cuomo advierte “no subestimar” al coronavirus, pero en Nueva York cientos olvidan la distancia social

Decenas de neoyorquinos olvidaron la distancia social y salieron a las calles y a comercios como si no existiera una alerta sanitaria por coronavirus.

“Tú tienes el control de lo que sucede. La forma en que actúes determinará lo que sucede”, expresó en su reciente reporte público el gobernador Andrew Cuomo. “Sea inteligente, sea diligente y no subestime este virus”.

Sin embargo, fotografías mostraron que los residentes de Nueva York están cansados de la distancia social e incluso de cubrirse la boca y nariz.

La maestra Annie Tan compartió una imagen tomada frente a un bar en Chinatown, Manhattan, donde se vio a grupos de personas muy cercanas entre sí.

“Ellos simplemente rechazan dispensarse”, indicó.

Definitely not social distancing in front of Flower Shop NYC in Chinatown which is a bar, not a flower shop. Informed the @nypd officers around the corner: they just refuse to disperse. Meanwhile everyone else is gawking at them, looking at how much idiots are standing around. pic.twitter.com/vghHZmyhtI

— Annie Tan (@AnnieTangent) May 16, 2020