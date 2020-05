Jugador de la Premier League con covid es arrestado a las 4 am tras pelearse con una modelo

Parece ser que en Inglaterra le está siendo muy difícil a los jugadores de la Premier League obedecer el confinamiento. Hace unas semanas, Kyle Walker organizó una orgía y ahora Callum Hudson-Odoi del Chelsea invitó a una modelo a su casa y todo acabó mal, pues tras una pelea con la mujer, el futbolista de 19 años fue detenido.

De acuerdo a los informes de la Policía Metropolitana de Inglaterra, la policía y el Servicio de Ambulancia de Londres fueron llamados a las 3:53 am del domingo 17 de mayo para informar sobre una mujer lastimada. Ambas instituciones respondieron el llamado, el futbolista fue detenido por la policía y la modelo fue llevada al hospital.

BREAKING: England and Chelsea star Callum Hudson-Odoi arrested after 4am row with model he met online as he breaches lockdown regulations after asking her to visit – https://t.co/PqW8cbwFBu pic.twitter.com/51aI6AX88h

— MailOnline Sport (@MailSport) May 17, 2020