Lo comparan con Dani Alves: La nueva joya del Barcelona podría llegar desde Estados Unidos

Sergiño Dest, lateral derecho de 19 años que juega en el Ajax y ya forma parte de la selección mayor de los Estados Unidos es la nueva joya que quiere el Barcelona para rejuvenecer su plantilla.

El mismo Ajax lo premió esta semana como ‘Mejor Talento’ de una temporada en la que ha disputado 35 partidos oficiales y 27 de ellos como titular.

El talento de Dest es innegable, algunos lo comparan con el mismísimo Dani Alves, ya lo había destapado el diario Mundo Deportivo hacía algunos meses y ahora al parecer, ya es una realidad en la agenda de los directivos azulgrana.

Sergino Dest 18/19.

The speed and directness of Joao Cancelo combined with the trickery and flair of Marcelo. That's what you get when you convert a flashy winger with street football skills to fullback.

The Dutch-American is the best talent Ajax have in the pipeline. pic.twitter.com/r2vTK58pzu

— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) April 15, 2019