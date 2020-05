Más de 300 municipios de México regresan este lunes a la “nueva normalidad”

Serán las autoridades locales que decidan si se reincorporan a sus actividades o no, afirma gobierno federal

MÉXICO – Unos 324 municipios mexicanos, que no registran casos confirmados o sospechosos de COVID-19 y que colindan con municipios bajo similares condiciones, regresarán a la “nueva normalidad” a partir del próximo lunes 18 de mayo, informaron las autoridades de la Secretaría de Salud.

Los municipios de la esperanza, así llamados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representan el 13.1 % de total de municipios en el país que es de 2,464

“En zonas de baja transmisión destaca la existencia de municipios, principalmente en zonas rurales, geográficamente lejanas de ciudades medianas y grandes y que tienen asentamientos humanos dispersos”, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa.

Dijo que hasta el momento en esos lugares “ha existido baja o nula transmisión” del coronavirus y la mayoría se encuentra en el estado de Oaxaca, sur del país, uno de los estados más pobres de México que comprende 570 municipios.

“La mayoría de los elegibles como municipios de la esperanza están en Oaxaca, en su Sierra Norte y Sierra Juárez”, añadió.

El funcionario precisó que los otros municipios restantes se ubican en las regiones más alejadas de los estados de Sonora, Chihuahua y, Coahuila, en el norte de México.

Además, en los Altos de Jalisco, en el estado de mismo nombre; en el estado de Tamaulipas, en la zona de la Huasteca potosina; en el estado de Aguascalientes, en la zona central del estado de Durango y en la Sierra Norte del estado de Puebla.

Explicó que la distribución de la epidemia en México, como en otros países con grandes extensiones territoriales, “no es homogénea y no todos los estados, ciudades y municipios tiene la misma intensidad de la transmisión”.

López-Gatell informó que el domingo se dará a conocer la lista oficial de los municipios que podrían iniciar actividades el próximo y serán las autoridades locales las que decidirán si estos lugares permanecen con las medida de higiene y prevención, como el quedarse en casa y la Sana Distancia, incluyendo las escuelas.

“Esto lo vamos a comunicar formalmente mañana a los Gobernadores de los Estados relevantes y a la Gobernadora de Sonora. Ya lo saben porque hemos tenido conversaciones, pero la lista se las vamos a hacer de conocimiento formal porque, si ellas y ellos deciden, el lunes podrían empezar a operar los municipios correspondientes, los que están en verde“, expuso.

“Queda claro: si ellas o ellos deciden que no, están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal, y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el Gobierno federal. Simplemente, el Gobierno federal ha dicho ‘pueden’, y ellos deciden si quieren o no hacerlo efectivo”, aseguró en conferencia en Palacio Nacional.

Afirmó que no habrá pleito con el Gobierno federal si eligen retrasar la reapertura en esos lugares.

Desde media semana, las autoridades mexicanas anunciaron una serie de medidas para comenzar a partir del 18 de mayo un plan de reapertura gradual de las actividades económicas y sociales paralizadas por la pandemia de COVID-19.

El 18 de mayo se incluirá la construcción, la minería y la industria automotriz dentro de las actividades económicas esenciales, algo que pedía la industria mexicana desde hace semanas para mantener las cadenas de exportación con Estados Unidos.

Ese mismo día, los municipios mexicanos que no han registrado casos de coronavirus podrán retomar sus actividades escolares, laborales y el espacio público.

Pero el grueso del plan comenzará el 1 de junio, cuando se activará un semáforo de cuatro niveles que cada semana determinará el grado de reapertura económica y social en cada uno de los 32 estados que conforman el país.

Este semáforo irá desde el color rojo, que solo permitirá actividades económicas esenciales como hasta ahora, hasta el color verde, con la reapertura económica, del espacio público y de las escuelas, siempre manteniendo estrictas medidas de higiene.

México llegó este sábado a 5,045 decesos y 47,144 contagios acumulados de COVID-19 con el registro en las últimas 24 horas de 2.112 casos nuevos y de 278 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país.

Con información de agencias