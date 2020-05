Se avecina otra novela en la NFL: Cody Latimer fue arrestado uso ilegal de una arma… y esto es solo el principio

Cody Latimer, receptor de los Washington Redskins, fue arrestado la madrugada del sábado luego de que se escucharan disparos dentro de un departamento del Condado Douglas, Colorado, lo indicó el Departamento del Sheriff de ese condado.

Redskins WR Cody Latimer was arrested this morning after shots were reportedly fired inside a Colorado apartment, according to the Douglas County Sheriff's Department.

https://t.co/V5wlpIbK1R

— SportsCenter (@SportsCenter) May 16, 2020