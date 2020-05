Con la WWE hasta los 70 años: The Undertaker renovó contrato hasta el 2034

El legendario luchador seguirá ligado a la empresa por 14 años más

El luchador The Undertaker, quien también es conocido en algunas regiones de Latinoamérica como “El Enterrador” o “El Fenómeno”, es considerado como la máxima leyenda en la historia de la WWE y este lunes fue noticia, porque trascendió que en el 2019 firmó un contrato prácticamente vitalicio con la empresa de lucha libre más famosa del mundo.

De acuerdo con reportes de Wrestling Observer Newsletter, el año pasado Mark Calaway, el hombre detrás del personaje, selló un acuerdo con la empresa de Vince McMahon que los unirá hasta el 2034, una vez que el gladiador haya cumplido 70 años de edad.

De esta manera, Calaway seguirá ligado a la WWE aún después de que concluya su carrera en el ring, quizá con algún rol en vestidores o producción, ya que suena complicado que a los 70 años aún tenga energía para subirse al cuadrilátero.

Cabe mencionar que The Undertaker es uno de los luchadores más respetados de todo Estados Unidos, tanto así que la cadena WWE Network le dedicó un documental biográfico dividido en 5 episodios: The Last Ride.