Hermano de Chiquis Rivera apoya a Donald Trump y los fans de Johnny López explotan

El hijo de Jenni Rivera dice no ser el único en su familia en apoyar a Trump

Johnny López, el hermano de Chiquis Rivera, está envuelto en una gran polémica tras expresar su apoyo a Donald Trump. El hijo menor de Jenni Rivera está en contra de la cuarentena y dice que la prolongación de la misma es solo una estrategia política para entorpecer la reelección del actual mandatario.

Todo empezó con una publicación en Instagram en donde hacía una pregunta. “¿Estamos en cuarentena hasta que ya no haya gérmenes en el mundo o hasta que termine la elección?”, era la pregunta.

Lo que el aspirante a cantante podría ignorar es que todo el mundo padece del coronavirus y no es sólo un problema de los Estados Unidos.

La publicación no fue grata para muchos y algunos de los fans quedaron desilusionados con la misma.

“Wow Johnny, te he apoyado por tantos años hasta que leí tus comentarios y ver que apoyas a Trump es asqueroso“, escribió un fan. “¿Cómo puedes apoyar a alguien que trata a la gente como basura? Mi opinión es irrelevante y sé que no te importa pero me sorprendiste”.

Johnny entró en polémica con el usuario y la respondió.

“[Trump] no es tan malo como la gente lo hace ver“, expresó el hermano de Chiquis. “Sí, es un [expletivo] en la forma de la que se expresa pero él siempre ha sido así”.

López argumenta que los medios lo querían antes de su campaña presidencial y que ahora todo lo que dice como presidente lo sacan de contexto.

Juan Ángel también dijo que no es solo él quien cree en Trump y dice que algunos otros miembros de su familia también simpatizan con el actual presidente de EEUU.

“Me encanta cuando alguien siempre dice que ‘estoy joven,’ y que ‘creo que sé mucho,'” escribió. “No tienen idea de las cosas que sé o las cosas que he visto o vivido. Estarían sorprendidos de la gran inteligencia que mi generación tiene”.

Hubo quienes si apoyaron el mensaje de Johnny sobre Trump y dijo que mucha de la gente de la industria musical tienen los mismos pensamientos.

“Muchos no hablan sobre ello. La gran cantidad de corrupción que hay en la industria del entretenimiento tiene su origen en los políticos“, agregó.

Algunos fans de La Diva de la Banda dijeron que su mamá jamás sería una simpatizante de Trump ya que el político está en contra de los inmigrantes, en su mayoría latinos.

Johnny cuenta que sus abuelos llegaron a EEUU de forma ilegal, pero según fue porque no había un sistema para hacerlo de manera legal. El hijo menor de Jenni dijo que no denunciaría a Trump porque ha promovido el hacer las cosas bien y que la gente no entre al país de forma ilegal.

Otro fan de López le recordó que la contingencia no era un tema político y que era para no propagar rápidamente el virus.

“Obviamente es un tema político cuando los Demócratas al mando están abusando de su poder cuando otros estados están abriendo y los casos [de contagio] están en declive“, defendió Johnny. “La cuarentena era para que la propagación fuera lenta no para esperar una vacuna. Es poco realista. Si tienes miedo o te sientes enfermo, quédate en casa hasta que te mejores. Hay gente que necesita trabajar y darle de comer a sus familias“.

Otro fan estaba incrédulo a que Johnny fuera simpatizante de Trump.

“Apoyo lo correcto“, contestó el participante del reality “The Riveras”. “He hecho la suficiente investigación para llegar a esta conclusión lógica“.

Otra fan dijo estar desilusionada pero no sorprendida. “Siempre son los niños de tu tipo que han tenido una vida privilegiada que dicen lo mismo de Trump“, escribió la seguido. “Por respeto a tu mamá no te diré lo grotesco que eres“.