Michael Jordan no tenía gripe durante el mítico “Flu Game” en las finales de la NBA

Jordan no tenía síntomas de gripe durante el emblemático partido

Uno de los juegos más impresionantes de Michael Jordan es el llamado “Flu Game”, en el que Jordan impulsó a los Chicago Bulls a una victoria por 90-88 en el Juego 5 sobre Utah Jazz al sumar 38 puntos, siete rebotes, cinco asistencias, tres robos y un bloqueo, a pesar de tener síntomas similares a la gripe antes y durante el juego.

Sin embargo, con los años la verdadera razón del padecimiento de Jordan ha sido cuestionada. En lugar de la gripe, algunos especulaban que tenía resaca, mientras que otros pensaban que se trataba de una infección en el estómago.

El entrenador de Jordan, Tim Grover, aclaró las cosas durante una reciente aparición en el podcast “Pardon My Take” de Barstool Sports.

Grover dijo que Jordan pidió una pizza a altas horas de la noche de un lugar en Park City, Utah, la noche antes del partido. Cuando Grover abrió la puerta del hotel vio a cinco repartidores esperando, lo que le pareció sospechoso. El entrenador estaba inquieto, pero Jordan respondió con un “¡Ah, hombre!” y se comió la pizza de todos modos. Más tarde esa noche, las cosas empeoraron.

“El cien por ciento era intoxicación alimentaria, el 100 por ciento”, dijo Grover. “Pero obviamente suena mejor ‘Juego de la Gripe’ que el ‘Juego de intoxicación alimentaria'”.

“Nadie comió la pizza excepto él. Nadie. Y no había signos de gripe, nada, de estar enfermo antes de eso. Luego, alrededor de las 3 de la mañana, recibí una llamada a mi habitación que solo decía: ‘Oye, hombre, ven a la habitación de MJ’ y está literalmente acurrucado en posición fetal… No he conocido ninguna gripe que pueda golpearte tan rápido, pero sé qué tan rápido puede golpearte la intoxicación alimentaria.”

The Flu Game sounds so much better than the Food Poisoning Game — Big Cat (@BarstoolBigCat) May 18, 2020

El director de “The Last Dance”, Jason Hehir, también señaló esta semana que Jordan pidió pizza por despecho después de que sus compañeros pidieron cenar sin él. Se comió toda la pizza