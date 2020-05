Ni se emocionen: ‘Chaquito’ Giménez ya eligió entre México y Argentina

El futbolista de Cruz Azul es pretendido por la Albiceleste

Tras conocerse el interés que existe por parte de la Selección Argentina de Futbol Sub-20 para convocar a Santiago Giménez, el delantero de Cruz Azul fijó su postura, sorprendiendo con sus declaraciones.

El futbolista de 19 años, quien ya ha jugado con el Tri en categorías menores, apuntó que desea jugar con la Selección Mexicana y explicó los motivos de su decisión.

“Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la Selección Mexicana si se presenta la ocasión”, explicó en entrevista para la Agencia EFE.

Giménez, quien este torneo ha sumado más minutos con Cruz Azul, destacó que parte de ello es gracias a la confianza de Robert Dante Siboldi.

“Lo que más importa es que me he ganado la confianza; que el técnico te respalde siempre es algo básico, de ahí que me sienta suelto y contento en la cancha; que el equipo se vea confiado”, dijo el “Chaquito”.

De igual forma confesó cuáles son sus aspiraciones como profesional y quiere seguir los pasos de su padre, Christian ‘Chaco’ Giménez.

“Soy fanático de Boca Juniors, uno de mis sueños es jugar algún día en ese equipo por lo que representó para mi padre. Por ahora, a corto plazo, quiero ganar cosas en Cruz Azul, luego irme a Europa y de ahí brincar a jugar en Argentina”, concluyó