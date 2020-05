PlayStation 5 podría tener fecha para su presentación

Aunque hasta el momento no hay comunicación oficial que confirme o desmienta los rumores

No hay día que no llegue y fecha que no se cumpla, y todo parece que la PlayStation 5 ya tendría fecha para su esperada presentación.

El medio especializado, VentureBeat, reconocido por la exactitud de sus revelaciones, informó que Sony prepara la presentación de su nueva consola el próximo 4 de junio.

Aunque hasta el momento no hay comunicación oficial que confirme o desmienta la publicación, donde también se podría dar el anuncio de varios juegos, tanto exclusivos como Third-Party.

Mientras en Sony prevalece el hermetismo, el único gran anuncio sobre la PlayStation 5 no fue obra de Sony, sino de Epic Games que revelaron el Unreal Engine 5, su motor gráfico para la nueva generación de videojuegos.

Su demo técnica corre en la PS5, aunque también tendrá soporte para PC, Nintendo Switch, dispositivos móviles y, desde luego, la Xbox Series X. Sobre esta última, Microsoft igualmente prepara nuevas conferencias; aparentemente la próxima tendrá lugar en la segunda semana de junio.

