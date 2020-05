Video: Pelosi llama “obeso mórbido” a Trump. Las redes esperan la respuesta del presidente

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha referido este lunes al hecho de que el presidente Donald Trump esté tomando hidroxicloroquina para prevenir el coronavirus, pese a que las autoridades sanitarias han recomendado no hacerlo. La demócrata aludió directamente a la salud del mandatario y lo llamó “obeso mórbido”.

“Es nuestro presidente y preferiría que no tome algo que los científicos no han aprobado, especialmente en su grupo de edad y, digamos, en su grupo de peso, que es obeso mórbido“, dijo Pelosi en CNN. “No creo que sea buena idea” que el mandatario tome el medicamento que desaconseja la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés).

Nancy Pelosi on Trump saying he's taking hydroxychloroquine: "He's our president and I would rather he not be taking something that has not been approved by the scientists, especially in his age group and in his, shall we say, weight group — morbidly obese, they say." pic.twitter.com/7A8cXOjOKj

— Aaron Rupar (@atrupar) May 19, 2020