Le tuvo piedad: Anthony Joshua confesó que no quiso noquear a Andy Ruiz en su revancha

El campeón mundial de los pesados reveló que pudo haber vencido por K.O. al mexicoamericano, pero que iba en contra de su estrategia

A cinco meses de que Anthony Joshua recuperara por decisión unánime el cetro que Andy Ruiz le arrebató a mediados del 2019, el británico confesó que en la pelea de revancha pudo haber vencido al mexicoamericano por nocaut, pero que no quiso hacerlo porque a pesar de que lo tenía a merced desde el asalto uno, entrar al intercambio de golpes no era parte de su estrategia

Make space for what matters ✨ pic.twitter.com/57goMujaCQ — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) May 6, 2020

Y es que el pugilista recordó la primera batalla contra Ruiz, en la que se fajó y sacó la peor parte, así que en esta nueva pelea no era su intención entrar a dividir golpes.

“Desde el primer round ya había reventado su ojo, pero eso iba en contra de mi disciplina y mis tácticas. Los luchadores altos contra los luchadores cortos no lo mezclan por dentro. Es como la regla 101 contra la que peleé en mi primera pelea. Ese es un punto de vista táctico. Desde un punto de vista táctico, fue darle la dulce ciencia, el Lennox Lewis versus David Tua”, reveló el campeón en entrevista para Sport Illustrated.

Anthony Joshua recordó su pelea con Andy Ruiz 🥊💥 Y ahora resulta que… https://t.co/wtjNQL5Isz — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 16, 2020

Acto seguido, el boxeador detalló cómo el seguimiento puntual de este plan fue inclinando la balanza a su favor durante la pelea en la que recuperó el título.

“Fue una muestra clásica de la dulce ciencia de golpear y no ser golpeado, tomar los cinturones con facilidad y volver a casa. Andy no pudo seguir el ritmo. No podía mover sus pies. No podía lanzar sus manos lo suficientemente rápido como para seguirme el ritmo. Creo que gané 11 de los 12 rounds. Hice historia en Arabia Saudita y me convertí en dos veces campeón mundial de peso pesado”, sentenció.