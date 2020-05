¿Mayeli Alonso con orden de arresto? La ex de Lupillo Rivera explota ante reporte

View this post on Instagram

Bueno la corte superior del condado de Riverside según los documentos obtenidos la empresaria y ex de #lupillorivera tiene una orden de arresto por no pagar una multa de tráfico, pues la multaron en diciembre 2019 por tener su celular en la mano mientras manejaba. Aparte de eso el banco de America o #bankofamerica la está demandando por $4000 dólares según los documentos por una tarjeta de crédito.