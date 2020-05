Nacho Beristain, otro detractor del “Canelo” Álvarez: “No es ni será el mejor libra por libra”

El mejor entrenador mexicano en la historia del boxeo habló sobre Saúl Álvarez y sus logros

Si de títulos hablamos, Saúl “Canelo” Álvarez es el mejor boxeador del momento, pero esto es muy cuestionable cuando uno de sus detractores habla sobre los rivales a quienes les ha arrebatado esos títulos, tal y como lo hizo Nacho Beristain, quien considera que no han sido los mejores pugilistas a los que el pelirrojo podría enfrentar.

¡CANELO ÁLVAREZ ES CAMPEÓN UNIFICADO DE PESO MEDIANO! Por fallo unánime, derrotó a Daniel Jacobs en Las Vegas y es el dueño de los títulos mundiales del FIB, AMB y CMB. pic.twitter.com/K2fw0uEVrO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2019

El legendario entrenador de boxeo, quien tuvo entre sus pupilos a campeones como Daniel Zaragoza, Juan Manuel Márquez, Ricardo “Finito” López, Humberto “La Chiquita” González y Jorge “Travieso” Arce, expresó que no le daría a Álvarez la etiqueta del mejor libra por libra del mundo.

“Creo que va a ser un poco difícil que él termine siendo uno de los mejores peleadores de México. Es buen peleador, no hay duda. A mí en lo particular me es atractivo cómo boxea. Pero de que sea el mejor libra por libra no lo es ni lo va a ser“, comentó en entrevista para El Boxcast.

🚨 "@Canelo no es ni será el mejor libra por libra". -Nacho Beristáin- 📽️ @ElBoxcast pic.twitter.com/VSLzqBQCLX — Nico Jaime (Un round más) (@NicoJaimebox) May 18, 2020

Y Beristain ahondó en los motivos para sostener su punto:

“Creo que inteligentemente están evadiendo a algunos peleadores de peso mediano que le pueden hacer daño y están cuidando su carrera porque están ganando mucho dinero y hasta cierto punto está bien. Pero yo pienso que no es el mejor“, finalizó.

El hombre que se convirtió en miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en el 2010 representa a muchos detractores de “Canelo”, quienes opinan de una manera muy similar sobre la trayectoria del pugilista.