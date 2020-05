Presidente de Brooklyn decidió quedarse a vivir en su oficina por la pandemia

Muchos en Nueva York se vieron forzados a convertir su hogar en oficina debido a la pandemia, pero en el caso del presidente de Brooklyn, Eric Adams, ha sido al revés: lleva ocho semanas viviendo en su despacho.

Voluntariamente, Adams convirtió su área de trabajo del Brooklyn Borough Hall en su hogar temporal, para comenzar a trabajar muy temprano cada mañana.

“El presidente tiene Air Force One… y yo tengo 209 Joralemon St“, explicó el sábado bromeando al Daily News.

Su improvisada cama es un colchón en el suelo y tres almohadas: todo lo mostró en un Tweet enviado el sábado por la mañana por el propio presidente del condado. Allí descansa todas las noches debajo del escritorio donde generalmente maneja sus ocupaciones y recibe invitados.

Sus pantuflas y un antifaz para dormir son visibles en la improvisada “habitación”. También se ve una vieja máquina de fax, pero curiosamente no se observa una computadora en la escena.

“He pasado más de 50 días viviendo en Brooklyn Borough Hall, respondiendo a #COVID19 en el terreno en tiempo real”, escribió Adams con la foto publicada. “Hago mucha lectura excelente durante este proceso. Aproveche al máximo este tiempo para educar y fortalecer su mente”, recomendó.

No hay mucho material ligero en su lista de lectura. Está “The Power of the Mayor” (El poder del alcalde), sobre la estancia de un término de David Dinkins en el Ayuntamiento, y una biografía del ex alcalde Michael Bloomberg.

Adams también instaló un pequeño gimnasio para ejercicios y colchonetas de meditación para comenzar los largos días alrededor de las 6:30 a.m.

Comentó que el ambiente extraño y espartano mantiene su mente en la crisis. “Realmente te prepara para mantener tu mente enfocada“, dijo Adams, de 59 años, residente de Bedford-Stuyvesant durante las últimas dos décadas.

“Si te mantienes centralizado, te mantienes en el estado mental mental correcto. Me mantiene concentrado todo el día. ¿Cómo lidera un general? Desde el frente, no desde la parte trasera”.

También hace un corto viaje desde su oficina hasta el centro de comando cercano en Borough Hall, donde se reconfiguró una sala de conferencias para organizar reuniones de Zoom por el distanciamiento social.

“Estoy aquí”, dijo, “por lo que dure” la crisis.

