¿Quieres buscar a tu ex? Entonces debes hacerte estas dos preguntas para que no sea una mala experiencia

El encierro por la cuarentena ha puesto sensible a más de uno, al grado de recordar con mayor frecuencia a su ex pareja e incluso tener ganas de buscarla. Un mensaje de texto, uno de voz o sencillamente hacer la llamada telefónica son las opciones que muchas personas están considerando a fin de hacer contacto con ese viejo amor.

¿Es realmente una buena idea? Un experto despejó las dudas sobre uno de los asuntos que más se ha discutido en el presente confinamiento social, que tiene a las personas en agónico desvelo por tanto extrañar a esa ex pareja, y que podría llevarlos a vivir una desagradable experiencia.

El Instituto Kinsey de Estados Unidos está elaborando un estudio con el comportamiento sexual y afectivo de los ciudadanos en épocas de pandemia, de ahí que uno de sus resultados preliminares refleje que una de cada cinco personas admita que se han puesto en contacto con sus ex durante el encierro.

La primer pregunta que deberías hacerte es: “¿Por qué no funcionó lo nuestro por primera vez?

Lo primero que debes tener claro es que los problemas que les hicieron separarse ya se han resuelto o están en camino de resolverse. Si estás pensando volver a hablar a tu antigua media naranja, deberías estar preparado para volver al momento en el que lo dejaste, ya que el pasado sigue ahí por mucho que lo intentes obviar, y les asaltará de nuevo aunque ninguno de los dos lo desee.

A veces es más fácil aceptar que en algún momento dejaron de entenderse tan bien como lo hacían al principio, que pretender ser alguien que no eres y que la otra persona espera. Por ello, primero deberías hacer un ejercicio de reflexión personal bastante complejo.

“Infidelidad, problemas de adicciones, celos y resentimiento son otras de las razones por las cuales una relación puede fracasar, y que deberían tenerse muy en cuenta antes de pretender a retomar el contacto con la otra persona para ver si las hemos superado”, aseguró Mark Williams, un experto en relaciones de Estados Unidos, Insider.

“Entre otras cosas, deben estar seguros de que ambos se siguen queriendo y están comprometidos para que las cosas entre ustedes funcionen, cambien o se replanteen según los criterios de cada uno”, dijo el experto.

La segunda pregunta que propone Williams es preguntarte ¿qué harías o sentirías en caso de que finalmente saliera bien y pudieran volver? En este sentido, hay que tener en cuenta la siguiente cuestión: ¿es por el hecho de sentirte solo o de verdad quieres volver? En ocasiones, las personas tan solo echan de menos una antigua relación por el hecho de que les hacía sentirse cómodos y menos solos.

Hagas lo que hagas, lo más importante es conocer de cerca las motivaciones que te impulsan a querer volver a intentarlo. Es por ello que debes tener claro qué es lo que esa persona te aportaba en su momento y si de verdad la necesitas a tu lado.

En último término, lo mejor que puedes hacer si no te decides es consultarlo con tu familia o amigos. De este modo, podrás obtener una visión de tu situación desde otra perspectiva. En cualquier caso, si la respuesta a estas preguntas hace saltar la intuición de que no es buena idea, no lo hagas.

No está bien jugar con las emociones de los demás o engañarse a uno mismo pensando que funcionará cuando en el fondo de tu corazón sabes que no es verdad, y que de hacerlo, te podrás arrepentir de volver a caer en los mismos quebraderos de cabeza y dolores emocionales que hicieron que tu relación terminara.