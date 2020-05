Trump amenaza con cortar definitivamente la financiación a la OMS y con salida de EEUU

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con cortar permanentemente los fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con sacar al país de la autoridad sanitaria internacional. En una carta dirigida al director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el mandatario pide comprometerse a realizar “mejoras sustanciales” en los próximos 30 días.

“Está claro que los reiterados errores que han cometido usted y su organización frente a la pandemia [del coronavirus] han sido extremadamente costosos para el mundo“, escribió el presidente en una misiva de cuatro páginas que publicó en su cuenta de Twitter.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020