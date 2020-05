5 Señales que indicarían que tu ex te sigue queriendo

Más que palabras, estas son las formas en que podrían decirte que su actitud no es otra cosa que la búsqueda de una segunda oportunidad

Hay algunas historias de amor que parecen tener fin, pero no precisamente punto final. Y es que muchas personas buscan seguir en contacto con sus ex parejas por lo mucho que representaron en su vida, por ello dan pequeñas señales de afecto que bien podrían significar que aún siguen queriendo a su viejo amor.

Si eres de los que se pregunta ¿mi ex todavía me sigue queriendo? es porque seguramente ha dado alguna de estas cinco señales que podrían decirte que su actitud no es otra cosa que la búsqueda de una segunda oportunidad a su historia.

Su actitud hacia ti. Sus palabras y acciones te recuerdan en gran medida a aquel tiempo en el que ambos estaban juntos. Incluso aunque ambos mantengan un vínculo de amistad después de la ruptura, sigues recibiendo ese amor por su parte, más allá de que no lo verbalice explícitamente. Sin embargo, sí sientes que está muy pendiente de ti y busca el contacto habitual, tal vez sea porque siente algún tipo de nostalgia sentimental.

No olvida tus fechas importantes. Sigue muy presente en el día de tu cumpleaños y otros días significativos para ti y te lo hace saber de algún modo a través de una frase de recuerdo. Cuando esta comunicación afectiva en torno a momentos especiales es recurrente, también puede mostrar algún tipo de melancolía. Especialmente determinante es el tono del mensaje.

Te lo demuestra. Tal vez tu ex no te diga con palabras qué siente por ti ahora mismo, sin embargo, sí te demuestra con su compañía, apoyo y cuidados que eres una persona esencial en su vida. Cuando una persona sigue enamorada, es muy posible que demuestre ese amor como una manifestación natural de ese latido interior. En ese caso, ¿qué piensas tú respecto a cómo se comporta tu ex contigo? ¿Observas continuas demostraciones de amor en sus gestos hacia ti? Intenta ser sincero en este punto para no generarle falsas expectativas si tú no sientes lo mismo. Si tienes la sensación frecuente de ser especial para tu ex, escucha esa información.

Pregunta a otras personas por ti. Si tu ex te sigue queriendo es muy posible que pregunte por ti a otros amigos comunes. Mostrará interés en conocer novedades de tu vida y si estás quedando con alguien. Por todo lo que tu ex significó en tu vida es muy probable que alguno de tus amigos te comente esta anécdota si se produce la circunstancia de forma objetiva. O, también, si tu ex te dice de forma frecuente que se acordó de ti en determinadas situaciones de su rutina cotidiana, por ejemplo, cuando vio una película de cine, este hecho indica que estás muy presente en su pensamiento.

Su mirada expresa tristeza si tú tienes una cita. Tu ex sigue enamorado de ti si cualquier novedad positiva en tu vida sentimental le afecta de forma negativa porque esto rompe sus expectativas de una posible reconciliación en el futuro. Por otra parte, si tu ex sigue queriéndote, puede ocurrir que no haya vuelto a tener una cita en mucho tiempo o, también, que aunque ha intentado tener una relación, sus amores son historias fugaces ya que inconscientemente compara a esas personas contigo.

Si es muy importante para ti aclarar esta cuestión, entonces afronta esta conversación con la única persona que puede darte la respuesta y acepta la realidad. Incluso podrías acudir a un psicólogo para que trate tu caso particular y encuentres una forma de liberar esa angustia de este duelo verdadero.