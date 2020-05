Ahora resulta… Hugo Sánchez pensaba comprar un equipo de la MLS, pero el coronavirus le arruinó los planes

El pentapichichi no descarta la posibilidad de hacerlo en un futuro

La pandemia del coronavirus ha echado abajo diversos planes de la gente alrededor del mundo y, según declaraciones de Hugo Sánchez, a él se le vino abajo la posibilidad de adquirir una franquicia de la MLS debido a la crisis financiera, pero no descarta hacerlo en un futuro.

“Me estaba animando a hacerme de un equipo de la MLS, pero dadas las circunstancias con esta pandemia el mundo se ha enfriado y como que estamos reseteando todo por el impacto económico que hemos sufrido”, dijo en entrevista con Javier Alarcón para el programa Entre Camaradas.

“No lo descarto para un futuro porque ahora hay que ver cómo se acomodan las piezas y todo para continuar con proyectos”, añadió.

Otra de las inquietudes que tiene el pentapichichi es ser directivo en algún equipo del mundo, para seguir los pasos de algunos exfutbolistas a los que admira.

“Quiero ser como Platini o Beckenbauer que fueron jugadores, técnicos, técnicos de su selección y directivos; no descarto esa posibilidad de tomar un puesto porque quiero seguir con ese lineamiento”, agregó.

Finalmente, Hugol dijo estar decepcionado de Pachuca, de donde se fue desilusionado porque no le dieron la continuidad como DT que le habían prometido.

“Todavía estoy en mi etapa de director técnico y estoy esperando una propuesta interesante, no como la última que me dio una desilusión tremenda con Pachuca que me prometió dos o tres años como mínimo y a los cinco meses no calificamos a la Liguilla y me quitaron y ahí quieras o no la ilusión se pierde poquito”, sentenció.