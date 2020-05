Cómo detectar si tu hijo pequeño sufre de migrañas

Datos sugieren que la mayoría de los menores con dolor de cabeza se convierten en adultos con los mismos dolores

Si tu hijo de entre 3 y 7 años te ha manifestado en alguna ocasión que siente dolor en la cabeza, tal vez no sea mentira, pues lo que para muchos parece ser solo una idea equivocada de un pequeño, esta condición podría significar otro tipo de problemas en el menor.

Existe la idea de que algunos dolores de cabeza se atribuyen a la deshidratación, la congestión o los golpes que se dan durante los juegos, estas migrañas son tan reales y tan comunes en la primera infancia, como jamás lo hubieras imaginado.

Las migrañas pueden comenzar en la infancia, ocurren en hasta un 3 por ciento en los niños de 3 a 7 años, hasta un 11 por ciento en niños de 7 a 11 años, y hasta un 23 por ciento a los adolescentes de 15 años en los Estados Unidos.

Se vuelven más comunes a medida que los niños envejecen, y finalmente se dividen por género. En la edad adulta, alrededor del 18 por ciento de las mujeres y el 6 por ciento de los hombres las contraen. Las migrañas son una condición crónica, a menudo de por vida, con datos que sugieren que la mayoría de los niños con migrañas se convierten en adultos con migrañas.

Las migrañas generalmente implican un tipo de dolor fuerte que empeora con la actividad. Las migrañas adultas generalmente causan dolor en un lado de la cabeza, mientras que las migrañas en los niños tienden a causar dolor que se extiende por la frente.

También pueden causar náuseas o vómitos. En algunas personas, también vienen con auras o distorsiones visuales que pueden aparecer como líneas en zigzag o puntos intermitentes en adultos. En los niños, las auras pueden producir percepciones alteradas de tamaño y color que aparecen en el síndrome de Alicia en el país de las maravillas.

Con la atención adecuada, la mayoría de los niños pueden reducir la cantidad y la gravedad de las migrañas que experimentan. Ciertas circunstancias, como las interrupciones del sueño, los cambios en la dieta, las luces brillantes, el resplandor del sol o los olores fuertes, pueden provocar migraña en aquellos que son susceptibles.

“La forma en que se lo explico a los niños es que su cerebro es un poco más sensible a las cosas que suceden que alguien que no tiene migraña”, dijo el Dr. Scott Powers, psicólogo pediátrico y codirector del Centro de Dolor de Cabeza en Cincinnati, a The New York Times.

Para diagnosticar una migraña en niños, los expertos sugieren buscar pistas sobre su comportamiento. Pueden señalar o agarrar la cabeza, meterse en la cama y esconderse debajo de las mantas, o pedir retirarse a una habitación oscura y tranquila. Una pérdida de apetito puede ser un signo de náuseas. La historia familiar es otra señal, pues alrededor del 60 al 70 por ciento de las personas con migraña tienen un padre o hermano que los ha tenido o puede haberlos tenido, según un estudio de la Clínica Cleveland.

Si su hijo tiene migrañas con frecuencia, ciertos hábitos regulares pueden detenerlo antes de que comiencen. Asegúrese de que su hijo: reciba tres comidas cuadradas (más uno o dos refrigerios) por día; obtener los niveles de actividad diaria recomendados para su edad; lo suficientemente hidratante; y apegarse a un horario de sueño predecible.