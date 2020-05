Esta es la declaración de desempleo que indocumentados pueden hacer para el cheque de $500 dólares

Es requisito para solicitar la ayuda económica que California reparte a través de organizaciones comunitarias

Giovanni es un inmigrante indocumentado que quedó desempleado cuando la fábrica de costura en la que trabajaba cerró al declararse la pandemia por el coronavirus.

Desde hace dos meses no ha tenido trabajo y para comer ha recurrido a la ayuda que ofrecen algunos bancos de alimento en Los Ángeles.

Por eso cuando se enteró que California otorgaría $500 dólares a quienes quedaron excluidos del cheque de estímulo económico del gobierno federal y tampoco reciben seguro de desempleo, fue uno de los primeros que el lunes llamó a CHIRLA, una de las doce organizaciones comunitarias que en el estado estarán distribuyendo el dinero del Fondo de Asistencia por Desastres para Inmigrantes (DRAI).

Sin embargo, Giovanni no pudo hacer el trámite porque la mujer de origen coreano que era su patrona le dijo que no le daría ningún tipo de documento o carta de desempleo, que es uno de los requisitos que le pidieron para solicitar la ayuda.

La situación de Giovanni es similar a la de muchos indocumentados que no tienen forma de comprobar que han perdido su trabajo durante la crisis del coronavirus porque reciben pagos en efectivo o porque las empresas no quieren ser identificadas como empleadores de inmigrantes sin papeles.

Para ello, las organizaciones comunitarias están aceptando una declaración del indocumentado sobre las dificultades o apuros económicos que ha tenido o que manifieste que se quedó sin trabajo debido a la pandemia.

La declaración de apuro

Un ejemplo sencillo sobre cómo redactar la declaración de dificultad económica por la que atraviesa el indocumentado debido a la pandemia es la siguiente:

A quien corresponda:

¿Cómo me afectó el coronavirus?

Yo, Fulano de Tal, trabajaba en la empresa tal, ubicada en tal domicilio, pero quedé desempleado en tal fecha porque la empresa cerró debido a la pandemia, pero no me quieren dar comprobante porque soy indocumentado y el patrón no quiere que se sepa que contratan a inmigrantes sin papeles. Desde entonces he estado en apuros económicos para el pago de la renta y las facturas de luz, agua y teléfono.

Firma del solicitante.

Los tres requisitos para solicitar la ayuda son:

Identificación con fotografía. Comprobante de domicilio. Carta de desempleo o declaración de apuro económico.

Para hacer más ágil y sencillo el trámite, CHIRLA elaboró una gráfica como recomendación para presentar los tres documentos en una sola fotografía que pueden enviar a través del mismo teléfono celular con el que la tomen.

Una vez redactada la declaración -puede ser a mano-, se recomienda colocarla junto a la identificación y al recibo de pago de servicios que muestre el domicilio (como se indica en la gráfica), tomarle una foto a los tres documentos juntos y enviarla por la vía que se indique cuando llame por teléfono a la organización.

Para la foto

