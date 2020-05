La ciudad de Long Beach aprueba la iniciativa de cerrar calles y convertir sitios públicos en espacios para restaurantes

La tarde del martes autoridades de la ciudad de Long Beach, California aprobaron unánimemente la iniciativa “Calles abiertas”, la cual busca transformar espacios públicos al aire libre para acomodar mesas y otorgar espacios a los ciudadanos ademas de cumplir con el distanciamiento social.

La iniciativa fue impulsada por el alcalde de la ciudad, Robert Garcia. “Nuestra iniciativa de calles abiertas fue aceptada por el Concejo Municipal. Ahora es tiempo de implementar y dar alivio a los pequeños negocios y los peatones”, afirmó el alcalde en un tweet.

Relacionado: El condado de Los Ángeles espera reabrir el 4 de julio

Our Open Streets Initiative has been adopted by the @LongBeachCity Council – now it’s time to implement and provide relief and support for pedestrians and small businesses. https://t.co/ffUAxR2ozs

— Robert Garcia (@RobertGarciaLB) May 20, 2020