El condado de Los Ángeles espera reabrir el 4 de julio

El objetivo más reciente de las autoridades del condado de Los Ángeles es reabrir más completamente la economía para el 4 de julio, dijeron el martes funcionarios del gobierno durante una reunión de la Junta de Supervisores.

La misión es reabrir de manera segura los negocios minoristas, restaurantes y centros comerciales. Pero para llegar a esa meta, el proceso será lento.

La fecha fue revelada el martes en un comunicado de prensa emitido por la presidenta de la Junta de Supervisores, Kathryn Barger, luego de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Resiliencia Económica del Condado de Los Ángeles, un grupo compuesto por la Junta de Supervisores y líderes de diferentes industrias en todo el condado.

Today, the Economic Resiliency Task Force met for our second meeting and I set a goal to reopen L.A. County by July 4. Read more about our collaboration with sector leaders to revitalize businesses and get employees back to work: https://t.co/5p1wolwcIO pic.twitter.com/PIViqyQrku

