Los cubrebocas de cobre están de moda, ¿valen la pena?

Aunque no lo creas, este producto existe desde hace mucho tiempo, pero últimamente ha ido ganando popularidad a causa de la crisis de salud provocada por el coronavirus. Por eso, podría ser que te preguntes, ¿valdrá la pena adquirir un cubrebocas de este tipo?

El cobre es un material que puede destruir bacterias y virus, ya que contiene iones cargados positivamente que puede atrapar virus que están cargados negativamente. Después de esto, los iones de cobre penetran en los virus, evitando que se repliquen. Además, un nuevo estudio encontró que el cobre es efectivo para inactivar el nuevo coronavirus en cuatro horas, de acuerdo con Fast Company.

Cabe señalar que el cobre se ha utilizado desde hace mucho tiempo en los pomos de las puertas de los hospitales para frenar la propagación de enfermedades. También se ha utilizado en tela, como lo hace la empresa Cupron, con sede en Virginia, la cual inventó esta tela con infusión de cobre hace más de una década.

Dicho material puede ser convertido en sábanas y fundas de almohadas para hospitales.

Por eso, a medida que el coronavirus se extiende por todo el planeta y las personas se ven obligadas a usar cubrebocas más seguido, siguen apareciendo más compañías –como Atoms, The Futon Shop y una compañía tecnológica israelí llamada Argaman– que están vendiendo cubrebocas de cobre, las cuales pueden llegar a costar entre $10 y $70 dólares.

