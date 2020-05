Luis Fonsi habla de su divorcio con Adamari López y admite que el proceso final no fue fácil 

"Tener un divorcio público no fue nada fácil", dijo Fonsi. Años atrás también Adamari habló sobre su separación y reveló que el cantante terminó con ella por teléfono

Luis Fonsi abrió su corazón en el programa “El Break de las 7”. El cantante puertorriqueño conversó con Chiquinquirá Delgado a quien le comentó que para él fue muy duro separarse de Adamari López, sobre todo porque todo se hizo muy público.

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil“, dijo el intérprete de “Despacito”.

En el momento de su separación se llegó a decir que el cantante le había sido infiel a su aún esposa y la opinión pública favoreció siempre a Adamari López.

Fonsi admitió que sobre él se han dicho cosas horribles, y ante esto él admite que no es una mala persona, reconoce que no es perfecto, pero también reconoce que con el tiempo es la misma gente la que se dará cuenta que todo lo que se ha dicho de él no es verdad, pero no porque él decida salir a desmentir las acusaciones, sino porque lo demostrará con sus acciones.

Años después del divorcio Adamari López también habló con Al Rojo Vivo sobre todo lo que expresó en su primer libro, y en la entrevista tanto como en el libro ella habla de infidelidad.

Aquí les compartimos la entrevista de Adamari con Al Rojo Vivo en donde ella claramente expresa lo mucho que amó a Luis Fonsi y lo mucho que éste también la quiso, pero admitió que después de su relación no está dispuesta a tolerar un engaño más.

También recalcó que Luis Fonsi no quiso luchar por su matrimonio. “Él no quiso luchar”.