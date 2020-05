Piden a latinos reportar estafas con tratamientos para el coronavirus

Esta comunidad está expuesta a los mismos fraudes que el resto de la población

Los timadores trabajan horas extras durante la pandemia, ofreciendo curas y tratamientos para el coronavirus y el cáncer sin evidencia científica, por lo que el Buró de Protección al Consumidor (FTC) pide a los latinos reportar las estafas.

“No ha aumentado el fraude en esta temporada. Lo que estamos viendo es que la forma de estafar ha cambiado. Los estafadores están usando el miedo al COVID-19 y prometen ayuda con dinero, curas y tratamientos”, dijo la abogada Mónica Vaca, subdirectora de la División de Respuesta al Consumidor del Buró de Protección al Consumidor (FTS)

Durante la conferencia “Estafas del Coronavirus, cómo evitarlas, y recursos para lidiar con el impacto financiero de la pandemia”, organizado por Ethnic Media Services, las abogadas Mónica Vaca y Rosario Méndez del FTC, dieron a conocer que durante esta crisis de salud se han presentado 45,623 quejas y se ha cometido fraude por 33.84 millones de dólares.

Las maneras más usuales de estafas son a través de:

sitios webs

correos electrónicos

mensajes de textos falsos

También los timadores siguen el dinero, y se hacen pasar por representantes del gobierno para robar los cheques del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

Pero además tratan de estafar a los pequeños negocios, diciéndoles que pueden conseguirles préstamos.

Concretamente pide que no hagan click en fuentes desconocidas o mensajes falsos por WhatsApp que prometen dinero para la gente en cuarentena en sus casas.

“Los estafadores hacen todo lo posible para que sus mensajes sean reales. Por ejemplo usan logos del presidente de EEUU para que sus mensajes parezcan que están relacionados con el gobierno”.

Sin embargo, la especialista asegura que el gobierno federal no se comunica por teléfono, mensaje de texto, redes sociales o con correos electrónicos en temas relacionados con el pago del estímulo federal.

Da conocer que el FTS presentó una demanda para que ciertos tratamientos se dejen de promocionar como efectivos para prevenir el COVID-19 y el cáncer. “Hemos mandado cartas a compañías multiniveles que mintieron sobre los ingresos que pueden ganar, y ofrecieron productos sin evidencia científica”, enfatiza.

Cómo protegerse

El FTC recomienda antes de dar dinero, parar y hablar con alguien de confianza. “Así habrá menos probabilidades de que lo estafen”.

Pero sobretodo urge a la comunidad latina a presentar denuncias al FTC/gov/queja; y para más información sobre lo que están haciendo sobre el COVID-19, piden que visiten: FTC.gov/coronavirus.

“Aunque cuando al hacer una queja, no preguntamos si la persona es latina, no llegan muchas denuncias en español, pero al analizarlas nos damos cuenta que los latinos no están reportando como otras comunidades”.

Hace ver que en este momento de crisis de salud, cualquier segmento de la población está expuesto a sufrir un fraude. “Todos estamos más vulnerables. A veces nos preocupamos por la abuelita, pero no por nosotros, pensando que no vamos a caer. Y así es como la gente pierde dinero”.

En la comunidad latina, hay todo tipo de fraude. “Son las mismas estafas que vemos en la comunidad en general como los impostores del gobierno o alguien que te llama para decirte que tienes una deuda. En el caso de los latinos, se observa más la estafa relacionada con los servicios migratorios”.

Es importante denunciar el fraude – insiste – porque en muchos casos logran regresar el dinero a las víctimas tras presentar una demanda. “Además al hacerlo ayudan a su comunidad”, dice.

El año pasado devolvieron 232 millones de dólares.

También recomienda mantenerse alertas sobre los sitios web a través de los cuales se compran productos como mascarillas y después de dos semanas no llegan. “Cuando van a ver que está pasando, ya no existe esa página web. El consejo es que si va a poner una orden en un sitio web, primero vaya al Better Business Bureau (BBB) para ver si ese negocio existe”.