Siguen sin creerle: un ex jugador del Atlante cuenta que hace 9 años lo “secuestraron” y por eso se fue de México

Reimond Manco reveló lo que pasó aquella noche en Cancún que le costó el lugar en el equipo

A veces estar en el momento equivocado con las personas equivocadas puede costarte caro, tanto como a Reimond Manco, en su momento una de las grandes joyas peruanas del fútbol, pasó por el PSV, pero su carrera nunca despegó, en 2011 fichó con el Atlante de donde se fue misteriosamente y a mitad de temporada.

Reimond Manco contó por qué lo “secuestraron” en México, cuando jugaba por Atlante https://t.co/lvWpRJqeDo pic.twitter.com/c5tqgYEYax — Diario Trome (@tromepe) May 18, 2020

9 años después reveló lo sucedido…

Manco dijo a DirecTV que fue secuestrado en Cancún, golpeado y tirado en medio de la carretera por meterse con gente indebida:

“Lo que pasó es que yo en aquel entonces era soltero y lamentablemente me metieron a mí. Me metí con alguien que no debía meterme y mejor dicho casi no la cuento”

Esto ocurrió apenas unas semanas después de que los Potros compraran su pase al Juan Aurich, por lo que decidieron no creer la versión de su secuestro y cortarlo

“Todo fue cierto, ni modo que me meta un puñete yo solo y me rompa la nariz. Ese problema ocurrió a la 1.30 de la mañana y a las 9 estaba agarrando mi vuelo de regreso a Lima“.

Según versiones, el peruano se presentó al entrenamiento del Atlante con aliento alcohólico; relató lo que le había sucedido y el equipo no le creyó. De inmediato voló a su país.