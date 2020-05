Tesla ya comenzó a fabricar autos nuevamente en su fábrica de California

Tesla al igual que los fabricantes de autos GM, Ford, FCA y Honda y suspendió la producción en su planta de vehículos en Fremont, California, y su fábrica de tejas solares en Nueva York.

Según The Verge, Tesla comenzó a fabricar automóviles nuevamente en su planta de Fremont, California, durante el fin de semana a pesar de una batalla en curso con los funcionarios locales sobre si debería permanecer cerrado durante la pandemia.

Dos trabajadores en anonimato le dijeron a The Verge que la compañía llamó a algunos de sus trabajadores y completó alrededor de 200 vehículos Model Y y Model 3.

Todo esto sucedió cuando el CEO Elon Musk amenazó en Twitter con trasladar las operaciones de Tesla fuera del estado y demandó al Condado de Alameda por su orden de quedarse en casa.

Tesla is filing a lawsuit against Alameda County immediately. The unelected & ignorant “Interim Health Officer” of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020