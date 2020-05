Triste final para joven hispano brutalmente asesinado por su amigo en Harlem

Christopher Rodríguez tuvo una de las muertes más brutales que se recuerden en los últimos tiempos en Nueva York y, peor aún, sin salir de su casa y de la mano de una persona a la que estaba ayudando y conocía por muchos años.

En un episodio de violencia doméstica extrema, Rodríguez (30) murió la madrugada del sábado descuartizado por el sospechoso Aljo Mrkulic (31), su supuesta pareja.

Su viejo amigo necesitaba un techo y quería su amor, dijo ayer la madre de la víctima, Jacqueline Pérez. Pero Mrkulic optó por una muerte grotesca, dejándolo con los testículos cortados, el estómago desgarrado y el cuello cortado. Y generando después un incendio en el edificio donde vivía en Harlem.

La madrugada del sábado 16, Mrkulic fue encontrado desnudo y bloqueando el camino de policías y bomberos que llegaron a atender la emergencia en 409 East 120th St.

“Tienen un video de mi hijo siendo apuñalado en el cuello y el torso afuera en el pasillo cuando salió corriendo a buscar ayuda”, dijo Pérez a Daily News. “Le había cortado las partes privadas a mi hijo y le había abierto el estómago. Los detectives nos dijeron eso”.

